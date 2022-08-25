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    Bitlis'te düzenlenen Malazgirt Zaferi etkinliklerinde kadın biniciler ilgi gördü

    Her yıl Malazgirt Zaferi'ne ilişkin çeşitli kutlamalar düzenlenirken, bu yılki organizasyonlarda atlı kadın biniciler ön plana çıktı.
    • 25.08.2022 - 09:09
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 09:11
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    Bitlis'te düzenlenen Malazgirt Zaferi etkinliklerinde kadın biniciler ilgi gördü

    Anadolu'nun Türklere yeni yurt olmasını sağlayan Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl kutlamaları devam ediyor.

    Bitlis'in Ahlat ilçesinde her yıl çeşitli kutlamalar düzenlenirken, bu yıl "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı" isimli yeni bir kutlama yapıldı.

    Kadın göstericiler damga vurdu

    Atlı spor oyunları vatandaşların ilgi odağı olurken etkinlikte boy gösteren kadın biniciler de yoğun ilgi gördü.

    İHA'nın aktarımına göre; kadın binici Sevilay Çakır Altay, biniciliğin kendileri için bir başarı olduğunu belirtti.

    Bitlis te düzenlenen Malazgirt Zaferi etkinliklerinde kadın biniciler ilgi gördü #1

    "Biz çıktığımızda daha büyük alkışlar alıyoruz"

    Atlı sporların genellikle erkek yoğunlukta olduğunu ancak kadınlar olarak bu sporu yapmaktan gurur duyduklarını ifade eden Altay, “Atlı okçuluğa olan ilgi arttı. Son yıllarda Türkiye'de bir kadının atlı okçuluk yaptığını görenler şaşırıyor. Biz çıktığımızda daha büyük alkışlar alıyoruz. Onun için de tüm milletimize ve izleyicilerimize teşekkür ederiz.” dedi.

    Bitlis te düzenlenen Malazgirt Zaferi etkinliklerinde kadın biniciler ilgi gördü #2

    Bitlis te düzenlenen Malazgirt Zaferi etkinliklerinde kadın biniciler ilgi gördü #3

    Bitlis te düzenlenen Malazgirt Zaferi etkinliklerinde kadın biniciler ilgi gördü #4


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