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    Bitlis'te F-16 gösteri uçuşu nefes kesti

    Malazgirt Zaferi’nin 951’inci yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta yapılan kutlama etkinliklerinde Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçaklarının gösteri uçuşu, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
    • 25.08.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 09:13
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    Bitlis'te F-16 gösteri uçuşu nefes kesti

    Bitlis’in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi’nin 951’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor.

    1071 Sultan Alparslan’ın otağının kurulduğu Ahlat’taki Çarho bölgesinde devam eden kutlamalar çerçevesinde Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçaklarının gösterisi yapıldı.

    Gösteri uçuşu nefes kesti

    İHA'nın haberine göre; nefesleri kesen gösteri uçuşu, vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.

    "F-16’ların şovu da renk kattı"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Okçular Vakfı tarafından organize edilen etkinliklere katılan Turgut Hüseyni isimli vatandaş, Tatvan’dan Malazgirt kutlamalarına geldiklerini belirterek, "Bugün de bayağı bir kalabalık. Bu görkemli şölene F-16’ların şovu da renk kattı. Böylesi bir etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyoruz.

    Etkinlikler renkli geçiyor. Açıkçası burası kardeşliğin pekiştiği bir nokta diyebiliriz. Türkiye'nin 81 ilinden insanlar bir aradadır. Bu da bizim nasıl misafirperver olduğumuzun göstergesidir." dedi.

    Bitlis te F-16 gösteri uçuşu nefes kesti #1

    Bitlis te F-16 gösteri uçuşu nefes kesti #2


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