Bitlis'te kar kalınlığı 160 santimetre: 41 köy yolu kapandı

Soğuk havanın etkisiyle devam eden kar kalınlığı 160 santimetreyi bulurken, 41 köye ulaşım sağlanamıyor. Kentte kar kalınlığı toplamda 445 santimetre oldu.

Kar yağışının 1 haftadır aralıklarla devam ettiği Bitlis merkezde kar kalınlığı, 160 santimetre olurken, yüksek kesimlerde ise yer yer 3 metreyi aştı.

41 KÖY YOLU KAPANDI

Araçların kara gömüldüğü kentte 41 köy yolu da ulaşıma kapandı. Soğuk havanın etkisiyle bazı binaların çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.

TOPLAM KAR KALINLIĞI 445 SANTİMETRE

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların yeniden açılması için çalışma başlatırken, belediye ekipleri de kent merkezinde kar temizleme çalışması yaptı.

Meteoroloji yetkilileri, bugüne kadar yağan toplam kar kalınlığının 445 santimetre ölçüldüğünü açıkladı, kar yağışının da devam edileceği belirtildi.

















