Bitlis'te kara hazırlıksız vatandaşlar yolda mahsur kaldı

Nemrut Krateri’ni görmek için karlı zirveye çıkan hazırlıksız vatandaşlar araçlarıyla saatlerce mahsur kaldı.

Yurdun birçok kentinde soğuk havaların etkisini göstermesinin yanı sıra kar, hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

Eşsiz kar manzarasının tadını çıkartmak isteyen hazırlıksız vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yağan karla birlikte zirvesi beyaza bürünen Nemrut Krater Gölü, kış aylarında da yoğun ziyaretçi akınına uğruyor.

Zincirsiz ve hazırlıksız bir şekilde zirveye çıkan vatandaşlardan bazıları manzarayı izlemeyi tercih ederken bazıları ise kaldera içine kadar inmeye çalıştı.

Vatandaşlar kara saplandı

Hazırlıksız bir şekilde yolu karla kaplı Nemrut Kalderası’nın içine kadar inen vatandaşlar, doyumsuz manzarayı izledikten sonra dönüş yolunda kara saplandı.

Farklı noktalarda birçok aracın ve vatandaşın mahsur kaldığı Nemrut yolunda vatandaşlar, araçlarını kurtarmak için saatlerce uğraştı.

Vatandaşlar birbirine yardım etti

2 bin 948 rakımda yükseklikteki kaldera içinde kara saplanıp şebeke çekmemesi nedeniyle yardım isteyemedikleri için saatlerce mahsur kalan vatandaşların imdadına yine kalderayı ziyarete gelen diğer vatandaşlar yetişti.

"Birçok aracın zirveye çıkmasını sağladık"

Nemrut Kalderasının kış güzelliğini izlemek için arkadaşlarıyla kalderaya çıktığını belirten Emrullah Tüzün, kaldera içine inde mahsur kalan birçok araçla karşılaştıklarını söyledi.

Araçlardan bazılarının saatlerdir kaldera içinde kara saplanmış şekilde mahsur kaldığını gördüklerini ifade eden Tüzün, "Bizler ve kalderaya gelen diğer ziyaretçiler hep birlikte yolda mahsur kalan bu araçları kurtarmaya çalıştık. Tek tek yardım ederek birçok aracın zirveye çıkmasını sağladık. Nemrut Kalderası’nın görüntüsü muhteşem, izlemeye değiyor ama hazırlıklı çıkmakta fayda var. Yoksa burada saatlerce mahsur kalmak içten bile değil." dedi.

Hazırlıklı olunmasına çağrı yapıldı

İHA'nın haberine göre, vatandaşlardan Mehmet Kaya ise kaldera zirvesine çıkmak ya da zirveden aşağıya inmek isteyen ziyaretçilere zincirli ve hazırlıklı bir şekilde çıkmaları konusunda uyarılarda bulundu.