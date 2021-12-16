Muş ve Bitlis’teki hastalar, yolu kapatan kar nedeniyle jandarma helikopteriyle alınarak, hastaneye sevk edildi. Jandarma Genel Komutanlığı ise o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Muş merkeze 50 kilometre uzaklıktaki Yolgözler köyü ile Bitlis’in Başmaklı köyünde rahatsızlanan iki hastaya, kar ve tipi nedeniyle yollar kapanınca sağlık ekipleri ulaşamadı.

HASTALARIN YARDIMINA JANDARMA YETİŞTİ

Bunun üzerine jandarmadan yardım istendi. Jandarma helikopteriyle bölgeden alınan hastalar, Bitlis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bitlis'teki iki hasta helikopterle hastaneye ulaştırıldı

"EN ZOR ANINIZDA,GECE GÜNDÜZE YANINIZDAYIZ"

Jandarma Genel Komutanlığı, o anlara ilişkin görüntüleri, Twitter hesabından, "En zor anınızda, gece gündüz yanınızdayız" başlığıyla paylaşıldı.

"İKİ HASTA HELİTOPLERLE HASTANEYE ULAŞTIRILDI"

Paylaşımda, "Jandarma havacılarımız, Muş ve Bitlis'te ikamet eden iki hasta vatandaşımızın, helikopter ile Bitlis Devlet Hastanesi’ne sevkini gerçekleştirdi" denildi.





