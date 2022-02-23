Bitlis'teki işçi kendi imkanlarıyla gaz üretti

İşçi Barış Karaca, elektrik ve akaryakıt zamlarından sonra kendi ürettiği icatla evinin aylık tüp ihtiyacını, 1 litrelik benzinle gidermeyi başardı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 15 yıldır elektrik işiyle uğraşan Barış Karaca, zamlarla birlikte artan doğalgaz fiyatları ve sert geçen kış koşullarında ısınmak için çareyi tasarruflu üretim yapmakta buldu.

Sosyal medyada gördüğü videodan esinlenerek araştırma yapan Karaca, kendi imkânlarıyla kurduğu sistemle gaz üretmeyi başardı.

1 LİTRE BENZİNLE EVİNİN AYLIK TÜP İHTİYACINI GİDERİYOR

Kendi tasarladığı düzenekle bir litrelik benzin ile bir evin aylık tüp ihtiyacını giderdiğini belirten Karaca, şimdi ise ürettiği gazı yakmanın mutluluğunu yaşıyor.

Karaca, "Yaptığımız bu sistem iki kavanoz, buhar makinesi ve ısıya dayanıklı borulardan oluşuyor. Bir kavanoza yarım litreden az benzin diğer kavanoza da yarısı kadar su ekliyoruz. Aradaki bağlantıları ısıya dayanıklı borularla yapıyoruz. Buhar makinesindeki hava benzinin yoğunlaşmasına sebep oluyor, bu da sudaki hidrojenle birleşip ateşe, yakıta dönüşüyor." dedi.

"ZAMLARDAN SONRA BÖYLE BİR DENEYE BAŞVURDUM"

15 yıldır elektrik işiyle uğraşan Barış Karaca, "Son zamanlarda artan doğalgaz ve elektrik zamlarından sonra sosyal medyada gördüğüm deneylere bakarak böyle bir şey tasarlamak istedim. 2 adet kavanoz, buhar makinesi, yarım litreden daha az benzin ile ne kadar bir tüketim olacağını şu an da deniyorum." dedi.

"DAHA AZ MALİYETLE NASIL ISINABİLECEĞİMİZİ BULMAK İSTİYORUM"

Deneyini geliştirmek istediğini belirten Karaca, "Elimde fazla imkân olmadığı için bunu geliştirmek istiyorum. İleride daha az bir maliyetle nasıl ısınabileceğimizi bulmak istiyorum. Elektrik tasarrufu ile ilgili de yeni çıkan güneş panelleri de bulunuyor. Bunlarla da gün ışığı ile elektrik üretebiliyoruz. Akü ve invertör ile elektrik harcamadan elektrik üretebiliriz." ifadelerini kullandı.

"BU SİSTEM İLE DOĞALGAZ PETEĞİNİ ISITMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Deneyin tasarruflu olduğunu belirten Barış Karaca, "Yaptığımız deneylerle birlikte 1 litre benzinin bir evin bir aylık tüp ihtiyacını giderebileceğini gözlemledik. Bulduğum bu sistem ile şu anki iş yerimde ısınmaktayım. İleride bunları geliştirmek istiyorum. Bu sistem ile doğalgaz peteğini ısıtmayı düşünüyorum. Az maliyetli ve az elektrik tüketimi ile yapmayı hedefliyorum. Böyle bir deneyi yaparak risk aldım. Elimde imkân olmadığı için destekçim olursa deneyimi geliştirmek istiyorum." diye konuştu.