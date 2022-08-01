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    BM Genel Sekreteri Guterres'ten Türkiye'ye tahıl koridoru övgüsü

    BM Genel Sekreteri Guterres: "(Ukrayna'dan ayrılan ilk tahıl gemisi Rosana için) Bu çabaları takdir ediyorum ve Türkiye'ye liderliği için minnettarım."
    • 01.08.2022 - 17:24
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 17:25
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    BM Genel Sekreteri Guterres'ten Türkiye'ye tahıl koridoru övgüsü

    BM Genel Sekreteri Guterres: "(Ukrayna'dan ayrılan ilk tahıl gemisi Rosana için) Bu çabaları takdir ediyorum ve Türkiye'ye liderliği için minnettarım."

    Ayrıntılar gelecek...


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