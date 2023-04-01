BM: Türkiye'deki depremler gıda üretimime yüzde 20'den fazla kayıp verdi Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilde gerçekleştirilen tarım ve hayvancılık faaliyetleri olumsuz etkilendi. BM, bu etkilerin gıda üzerindeki kayıplarını değerlendirdi.

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki yıkıcı depremin tarıma olan zararı ile ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), yaptığı açıklamada zararı rakamlarla gözler önüne serdi.

"Gıda üretiminde yüzde 20'den fazla kayıp"

Sektörde 5,1 milyar dolarlık kayıp ve 1,3 milyar dolarlık hasarlık ön tahminlerle bunulan kurum, Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gıda üretiminde yüzde 20'den fazla kayıp olduğunu bildirdi.

Bölgede tarım ve hayvancılık faliyetleri tekrar canlandı

Merkezi Roma'da bulunan FAO'dan yapılan açıklamada, Türkiye ve Suriye'de depremlerin yol açtığı tarımsal hasarı, uzun vadeli etkilerini ve kırsal kesimin temel gıda üretimini sürdürmesine yardımcı olabilecek faaliyetleri belirlemeye yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilerek, şu ifadeleri kullanıldı:

Türkiye'nin güneyini ve Suriye'nin kuzey bölümünü 6 Şubat 2023'te yıkıcı depremler vurdu. Depremlerin Türkiye'deki etkisine ilişkin ilk değerlendirmeler, etkilenen bölgelerde tarım altyapısı, mahsuller, hayvancılık, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği bakımından ciddi hasar olduğunu gösteriyor.

"Depremler Türkiye'de 11 tarım ilini vurdu"

FAO açıklamasında, şu değerlendirmeyi yaptı:

Deprem, Türkiye'de 15,7 milyon insanı ve ülkenin gıda üretiminin yüzde 20'sinden fazlasını etkileyen 11 önde gelen tarım ilini ciddi şekilde vurdu. Türkiye'nin 'bereketli hilali' olarak bilinen, depremden etkilenen bölge, tarımsal gayrisafi milli hasılanın yüzde 15'ini oluşturuyor ve Türkiye'nin tarımsal gıda ihracatının yüzde 20'sine katkıda bulunuyor.

"Deprem bölgesindeki nüfusun üçte biri kırsal alanlarda yaşıyor"

Depremden en çok etkilenen kentlerde nüfusun üçte birinin kırsal alanlarda yaşadığına ve geçimlerini tarımla sağladıklarına dikkat çekilen açıklamada, tedarik zincirlerinin kesintiye uğramasının yanı sıra mali güçlüklerin, kırsal kesimdeki ailelerin tarımsal üretimi için gerekli temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale getirdiği kaydedildi.

"5,1 milyar dolarlık kayıp ve 1,3 milyar dolarlık hasar"

Açıklamada, "İlk değerlendirmeler, sektörde 5,1 milyar dolarlık kayıp ve 1,3 milyar dolarlık hasarlık ön tahminlerle tarım üzerinde önemli etkilere işaret ediyor." ifadesi yer aldı.

"Önemli hayvancılık bölgeleri de hasar aldı"

Deprem felaketinin tarım sektörü haricinde önemli hayvancılık bölgelerini de vurduğu, hayvanların telef olmasına ve yaralanmasına yol açtığı da vurgulanırken barınak ve yem kıtlığı, kesintiye uğrayan aşı üretimi, şap hastalığı risklerini ve kötüleşen hayvancılık koşullarına dair endişeleri artırdığı belirtildi.

Balıkçılık yara aldı

Ayrıca 34 balık çiftliğinin, üç balıkçı barınağı ve önemli balık türlerinin kaybıyla balık üretiminin de tehlikeye girdiği kaydedildi.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi: