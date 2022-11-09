BM’den Türk Barış Gücü'ne teşekkür

Birleşmiş Milletler, bugün açıklama yaparak dünya genelinde 8 BM görevinde çalışan Türkiye'nin Barış Gücü'ne, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Birleşmiş Milletler (BM), Türk Barış Gücü'ne teşekkür mesajı yayınladı.

Teşekkür mesajında, Türkiye’den Barış Gücü olarak hizmet verenlerin dünyanın zorlu bölgelerinde 8 görevde çalıştığını belirtip, "Kendilerine hizmetleri ve fedakarlıkları için teşekkür ederiz." dedi.

BM Barış Gücü'nde hizmet verenlerin, BM bayrağı altında dünyanın en savunmasız kişilerini korumak için zorlu ve tehlikeli bölgelerde hayatlarını riske attığını vurguladı.

BM Barış Gücü

1948'den itibaren bir milyondan fazla kadın ve erkek, BM barış gücü olarak dünyanın zorlu ve tehlikeli yerlerinde sivilleri şiddetli saldırılardan korudu ve korumaya devam ediyor.

120'den fazla ülke yer alıyor

Barış gücü ayrıca, BM’in hayati yardımlarının teslim edilmesinde de görev alıyor. BM Barış Gücü, 120’den fazla ülkeden gelen sivillerin yanı sıra asker ve polisten oluşan bir BM güvenlik gücü.

BM kayıtlarına göre bugüne kadar 3 bin 500 Barış Gücü çalışanı görev başında hayatını kaybetti.