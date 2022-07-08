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    Bodrum’a 1 günde 40 bin araç giriş yaptı

    Bodrum'da bayram yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor. Bölgeye son olarak 1 günde 40 bin aracın giriş yaptığı öğrenildi.
    • 08.07.2022 - 20:21
    • Güncelleme : 08.07.2022 - 20:46
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    Bodrum’a 1 günde 40 bin araç giriş yaptı

    Kurban Bayramı'na saatler kala kentte trafik yoğunluğu arttı. Bodrum’a 1 günde 40 bin araç giriş yaptı.

    Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil uygulamalara katılarak vatandaşlarla bayramlaştı, sürücülere trafik kuralları konusunda uyarılarda bulundu.

    Bodrum'da bayram yoğunluğu devam ediyor

    Bodrum’un en işlek noktalarında trafik durma noktasına geldi. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile jandarma ve polis Güvercinlik Kontrol Noktası’ndan uygulamaya katıldı.

    Korgeneral Çitil sürücülerle bayramlaşırken, trafik konusunda dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler, sürücülere ve yolculara şeker ve kolonya ikram etti.

    Bodrum’a 1 günde 40 bin araç giriş yaptı ViDEO

    "24 saat gece-gündüz çalışacağız"

    İHA'nın aktardığına göre Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, “Kurban bayramımızın Muğla İl Emniyet Müdürümüz ve ve personeli İl Jandarma Komutanımız ve 20 binin üzerindeki kolluk gücümüzle beraber hem karada hem havada helikopter ve insansız hava araçlarımızla bayram süresince emniyet tedbirlerimizi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın sağlık, huzur, mutluluk içerisinde sevdikleriyle beraber bayram geçirmesi için 24 saat gece gündüz çalışacağız. Günlük ortalama 36 bin giriş olduğu söyleniyor. Bu önümüzdeki saatlerde biraz daha artabilir” dedi.

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