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    Bodrum'da bayram yoğunluğu başladı

    Her yıl tatilcilerin gözde kenti olan Bodrum yerli ve yabancı turist akınına uğrarken, Kurban Bayramı tatili nedeniyle bölgede hareketlilik başladı.
    • 06.07.2022 - 11:31
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    Bodrum'da bayram yoğunluğu başladı

    Tatil cenneti Bodrum'da bayram hareketliliği başladı.

    Yaz sezonunun başlaması ve Kurban Bayramı tatilinin yaklaşmasıyla, tatilciler kente yöneldi.

    Bayramda yüzde 100 doluluk bekleniyor

    Otellerde doluluk, yüzde 80-90'a ulaşırken, bu oranın bayrama kadar yüzde 100'e çıkması bekleniyor. Bayram tatili boyunca oluşabilecek yoğunluğa karşı tedbirlerin alındığını belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kentte gerekli hazırlıkların tamamladığını söyledi.

    "Fiyatlar nedeniyle tatil, ulaşılması zor bir konu haline geldi"

    Bayramda kentteki yükün arttığını vurgulayan Aras, "Bizim bayram sürelerinde yükümüz çok artıyor ancak gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, burada güzel bir tatil yapsınlar. Güzel bir bayram geçirsinler ancak şunu görüyorum; Ramazan Bayramı'nda o kadar bir yoğunluk olmamıştı. Bu bayramda da artan fiyatlar nedeniyle tatil ulaşılması zor bir konu haline geldi. Yoğunluk bekliyoruz ancak eski bayramlar kadar yoğun olmayacağını düşünüyoruz" dedi.

    Bodrum da bayram yoğunluğu başladı #1

    "Rezervasyonsuz gelmemeleri konusunda uyarıyoruz"

    Tatil için her bütçeye uygun işletme olduğunu belirten Bodrum Otelciler Derneği Genel Sekreteri ve turizmci Yiğit Girgin de "Kurban Bayramı öncesinde yerli turist hareketliliği hissediliyor. Otellerde şu an doluluk yüzde 80 ve 90 civarlarında. İşletmeler, son kalan yerleri de satmak için çaba gösteriyor. Üst segment otellerde doluluk yüzde 100'e ulaştı. Talep yüksek ve son dakika rezervasyonları için yer bulunuyor fakat her zaman olduğu gibi bu kez de misafirlerimizi bölgeye rezervasyonsuz gelmemeleri konusunda uyarıyoruz" dedi.

    Bodrum da bayram yoğunluğu başladı #2

    "Bodrum her kesime hitap ediyor"

    Bodrum'daki fiyat aralıklarını da hatırlatan Girgin, "Şu an hem yerli turistin sahaya inmesi hem de yabancı turistin gelmesiyle durum olumlu seyrediyor. Bodrum'da sanatsal, kültürel ve eğlence hayatına yönelik etkinlik çok fazla yapılıyor. Oteller kendi programlarını otel içerisinde gerçekleştiriyor. Kentin birçok noktasında sanatsal aktiviteler sürüyor. Dolu dolu bir bayram, Bodrum'a gelenleri bekliyor. Bodrum her sene farklı fiyatlar üzerinden magazinde konuşulsa da Bodrum, her kesime hitap eden konaklama, yiyecek, içecek ve eğlence sektörü anlayışa sahip" ifadelerini kullandı.

    "Rezervasyonsuz yerli turist araçlarında tatil geçirmek zorunda kalmıştı"

    Bayram tatili boyunca çeşitli otel ve mekanlarda konserler olacağını söyleyen turizmci ve iş insanı Zeynel Kılınç da "Bayram her yıl olduğu gibi bu sene de Bodrum'da, çok ciddi bir talep oluştu. Bodrum'daki işletmelerimizin tamamı yüzde 100 doluluğa ulaştı. Yerli turistin gelmeden önce muhakkak rezervasyon yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. 2019 yılında bu konuda bazı sorunlar yaşanmış, Bodrum'a rezervasyonsuz gelen yerli turistlerin çoğu araçlarını içerisinde tatil geçirmek durumunda kalmıştı. Bu tür durumlar yaşanmaması için rezervasyon yapılması konusuna özellikle dikkati çekiyoruz" şeklinde konuştu.

    Bodrum da bayram yoğunluğu başladı #3

    "60 iç 80 dış hat uçuşu bekliyoruz"

    Yılın ilk 6 ayındaki yükselişin bayramla süreceğini dile getiren TAV Milas-Bodrum Havalimanı Genel Müdürü İclal Kayaoğlu da "Pandemi sonrası hızlı bir toparlanma görüyoruz. Sezona iyi bir başlangıç yaptık. Yılın ilk 6 ayında iç ve dış hatlarda gelen ve giden olmak üzere toplamda 1 milyon 395 bin yolcuya hizmet verdik ve 2019 yılının yüzde 85'ine ulaştık. Bir aksilik olmazsa yılın kalanında da benzer bir yoğunluk bekliyoruz. Okulların kapanması ile iç hat yolcu trafiğimize yüzde 30 civarında pozitif yönde bir etkisi oldu. Bayram trafiğimiz de aynı hızla devam edecek. Bayram süresi boyunca geliş-gidiş toplam 60 iç hat, 80 dış hat uçuşu bekliyoruz" dedi.

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