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    Bodrum'da bir kez daha ana isale hattı patladı

    CHP yönetimindeki Bodrum'da bir kez daha ana isale hattı patladı. Ana isale hattının daha önce aynı bölgede 7 kez patladığı öğrenildi.
    • 03.11.2022 - 16:50
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 17:17
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    Bodrum'da bir kez daha ana isale hattı patladı

    Türkiye'nin gözde bölgelerinden biri olan CHP yönetimindeki Muğla'nın Bodrum ilçesi, altyapı sorunlarıyla boğuşmaya devam ediyor.

    Bodrum Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, saat 11.00 sıralarında yine ana isale hattı patladı.

    Asfalt yarıldı, iş yerlerini su bastı

    Bölgede bulunan iş yerlerini ve apartları su bastı.

    Patlama nedeniyle asfalt yarıldı, caddeyi kullanan araç sürücüleri ise ilerlemekte zorlandı.

    Tamir çalışmasına başlandı

    Muğla Su Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekiplerince hatta giden su kesilip, patlağın olduğu noktada tamir çalışması başlatıldı.

    Bodrum'da ana isale hattı patladı

    Aynı bölgede daha önce 7 kez patladı

    DHA'nın aktardığına göre bu arada, isale hattında aynı bölgede daha önce 7 kez, kent genelinde ise 2014 yılından bu yana yaklaşık 2 bin 340 civarı patlama yaşandığı belirtildi.

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