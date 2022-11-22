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- Bodrum'da yağmurlu hava yerini güneşe bıraktı
Bodrum'da yağmurlu hava yerini güneşe bıraktı
- 22.11.2022 - 15:53
- Güncelleme : 22.11.2022 - 16:28
Ülke genelinde sıcak havalar yerini soğuk havalara ve lodosa bıraktı.
Birçok kent sağnak yağışların etkisi altında kaldı.
Dünyanın en önemli turizm kentlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün akşam etkili olan kuvvetli sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
Sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olan yağmurda yarımada geneline metrekareye 28 kilogram yağış düştü.
Güneşli havayı fırsat bildiler
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yarımada genelinde güneşli ve sıcak hava etkisini gösterdi.
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Turistler deniz girdi
Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının ise 21,5 derece ölçüldüğü kentte, sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler Kumbahçe Paşatarlası Plajı'nda denize girdi.
Bazı turistler ise plajda oturarak güneşin tadını çıkardı.
Yağışlar yeniden başlıyor
DHA'nın haberine göre, öte yandan, turizm cenneti Bodrum'un Meteoroloji tahminlerine göre yarın yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.