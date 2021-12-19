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Bodrum yazdan kalma bir gün yaşıyor
- İHA
- 19.12.2021 - 15:40
- Güncelleme : 19.12.2021 - 15:54
Türkiye'de Aralık ayının sonuna yaklaştığımız günlerde kara kış etkisini gösterirken, Muğla'nın Bodrum ilçesinde hava sıcaklığı yükselmeye başladı.
DENİZ SICAKLIĞI 21 DERECE
Hava sıcaklığının 15, deniz suyu sıcaklığının 21 dereceye yükselmesinin ardından sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, güneşin ve denizin keyfini çıkardı.
VATANDAŞLAR SAHİLE AKIN ETTİ
Dünyaca ünlü Kumbahçe Sahili’ne giden vatandaşlar, denize girip güneşin tadını çıkardılar. Fok balıkları ise sahil kenarına kadar gelerek görsel şölen oluşturdu.
SICAKLIK 25 DERECEYE YÜKSELECEK
Vatandaşlar güneşi görür görmez sahile indiklerini belirterek, "Hava çok güzel, içimizi ısıtan bir güneş var. Bizde bu havanın tadını çıkarıyoruz" dediler.
Meteorolojiden alınan bilgiye göre bir hafta boyunca Bodrum’daki hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde olacağı ve 25 dereceye kadar çıkacağı öğrenildi.
Bodrum yazdan kalma bir gün yaşıyor VİDEO