Bodrum yazdan kalma bir gün yaşıyor

Yurdun çoğu bölgesi karlar altında kalırken, 15 derecelik güneşli hava nedeniyle vatandaşlar, Dünyaca ünlü Kumlubahçe Sahili'ne akın etti.

Türkiye'de Aralık ayının sonuna yaklaştığımız günlerde kara kış etkisini gösterirken, Muğla'nın Bodrum ilçesinde hava sıcaklığı yükselmeye başladı.

DENİZ SICAKLIĞI 21 DERECE

Hava sıcaklığının 15, deniz suyu sıcaklığının 21 dereceye yükselmesinin ardından sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

VATANDAŞLAR SAHİLE AKIN ETTİ

Dünyaca ünlü Kumbahçe Sahili’ne giden vatandaşlar, denize girip güneşin tadını çıkardılar. Fok balıkları ise sahil kenarına kadar gelerek görsel şölen oluşturdu.

SICAKLIK 25 DERECEYE YÜKSELECEK

Vatandaşlar güneşi görür görmez sahile indiklerini belirterek, "Hava çok güzel, içimizi ısıtan bir güneş var. Bizde bu havanın tadını çıkarıyoruz" dediler.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre bir hafta boyunca Bodrum’daki hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde olacağı ve 25 dereceye kadar çıkacağı öğrenildi.

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