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    Bodrum'daki işletmenin 27 bin liralık adisyonu

    Bodrum'daki işletmenin 27 bin liralık adisyonu

    Bodrum'da tatil yapan bir tatilcinin paylaştığı 26 bin 951 TL'lik adisyonu gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2022 - 15:14
    • Güncelleme : 15.07.2022 - 15:49
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    Kurban Bayramı'nın 9 güne uzatılması ile tatil beldeleri dolup taştı.

    Bayramın 4 gününden sonra tatili bitenler geri dönüş yoluna geçse de büyük bir çoğunluk tatilini pazartesi gününe kadar sürdürecek.

    Bu kapsamda hafta sonundan itibaren tatil beldelerinde son yılların en büyük yoğunluğu yaşandı.

    Kimi tatil merkezlerinde plajlarda adım atacak yer bile kalmazken restoranlar ve eğlence mekanları da doldu taştı.

    26 bin 951 TL'lik adisyon

    O adreslerden biri olan Bodrum'da tatil yapan bir tatilci de ödediği bir hesabın fotoğradını paylaştı.

    26 bin 951 TL'lik adisyon görenleri hayrete düşürüdü.

    Burgerden pizzaya sigaradan meyveye birçok ürünün tüketildiği mekanın adisyonunda en dikkat şeken ücretlendirme ise su oldu.

    9 su 612 lira

    Adisyonda 9 adet 33'lük suya 612 TL, yazıldı. Bu hesaba göre bir suyu 68 liraya satan mekanda diğer ürünlerin fiyatları da dikkat çekici.

    Pizzanın 425, burgerin 1749, sigaranın 100, türk kahvesinin 62 TL'ye satıldığı mekanın adisyonunda 3 bin 100 liralık da hizmet ücreti yer aldı.

    Bodrum daki işletmenin 27 bin liralık adisyonu #1


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