Bodrum'u yağmur vurdu: Okullara ara verildi

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nce kuvvetli sağanak uyarısı verilen Bodrum'da sokaklarda su baskınları oluşurken, okulların yarım gün tatil edildiği açıklandı.

Türkiye genelinde kış sinyalleri kendisini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz hafta bazı illere yağış alarmı vermişti.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü ise Muğla ve çevresi için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.

Bodrum'da yağmur, sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

Öğleden sonra yağmurun şiddetini artırması beklenirken, sokakları su bastı.

Şehirde hayat, yağış nedeniyle adeta durma noktasına geldi.

Okullar tatil edildi

Bu bağlamda Bodrum Belediyesi'nce, olası olumsuzluklara karşı eğitim öğretime yarım günlük ara verildi, öğrenciler meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı evlerine gönderildi.

Açıklamada, "İlçemiz genelinde öğleden sonra beklenen yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına tedbir amaçlı olarak saat 13.00 itibariyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir." denildi.

Yol trafiğe kapandı

Yağış nedeniyle Akyarlar-Turgutreis yolu trafiğe kapandı. Sel suları ile yukarından gelen dal parçaları ve taşların Rasih Çelik üst geçidinin olduğu noktada yolu tıkadığı ve yolda suyun biriktiği öğrenildi.

Yoldan geçemeyen sürücüler, alternatif güzergahları kullandı. Yolu açmak için çalışma başlatıldı.

















