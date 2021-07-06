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- Boğaziçi'nde akademisyenlerin en düşük maaşı 8 bin lira
Boğaziçi'nde akademisyenlerin en düşük maaşı 8 bin lira
Eğitime kendi kafalarına göre ara verip Melih Bulu'yu protesto eden akademisyenlerin, dün memura yapılan zamla birlikte maaşları arttı.
- Haber Merkezi
- 06.07.2021 - 11:56
Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı eylemler devam ediyor.
Akademisyenlerin başlattığı protestoların ise 184. gününe girildi.
Akademisyenler, her iş gününde olduğu gibi cübbelerini giyip, hiçbir derse de girmeyerek üniversitenin güney kampüsünde sırtlarını dönüp protestolarını sürdürüyor.
MAAŞLARA ZAM GELDİ
Dün enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur maaşına yapılan zam oranı belli oldu.
Memurlara yapılan bu zamla akademisyenlerin maaşları da arttı.
EN DÜŞÜK MAAŞ 8 BİN LİRA
Memur maaşlarına yapılan yüzde 5.45'lik zam oranından gün boyu hareketsiz şekilde dikilip başka bir şey yapmayan Boğaziçi'ndeki akademisyenler de yararlandı.
Yapılan zam oranıyla birlikte en düşük akademisyen maaşı 8 bin lira oldu.