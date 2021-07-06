Boğaziçi'nde akademisyenlerin en düşük maaşı 8 bin lira

Boğaziçi'nde akademisyenlerin en düşük maaşı 8 bin lira

Eğitime kendi kafalarına göre ara verip Melih Bulu'yu protesto eden akademisyenlerin, dün memura yapılan zamla birlikte maaşları arttı.

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı eylemler devam ediyor.

Akademisyenlerin başlattığı protestoların ise 184. gününe girildi.

Akademisyenler, her iş gününde olduğu gibi cübbelerini giyip, hiçbir derse de girmeyerek üniversitenin güney kampüsünde sırtlarını dönüp protestolarını sürdürüyor.

MAAŞLARA ZAM GELDİ

Dün enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur maaşına yapılan zam oranı belli oldu.

Memurlara yapılan bu zamla akademisyenlerin maaşları da arttı.

EN DÜŞÜK MAAŞ 8 BİN LİRA

Memur maaşlarına yapılan yüzde 5.45'lik zam oranından gün boyu hareketsiz şekilde dikilip başka bir şey yapmayan Boğaziçi'ndeki akademisyenler de yararlandı.

Yapılan zam oranıyla birlikte en düşük akademisyen maaşı 8 bin lira oldu.