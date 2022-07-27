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    Bolu Valiliği'nden içme suyu açıklaması: Tedaviler sürüyor

    Valilik, "Vatandaşların tedavi süreçleri yakinen ve titizlikle takip ediliyor" dedi.
    • 27.07.2022 - 14:25
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 14:39
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    Bolu Valiliği'nden içme suyu açıklaması: Tedaviler sürüyor

    İçme suyuna bağlı zehirlenme vakalarıyla ilgili yeni açıklama yapıldı.

    Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde 141 vatandaş, rahatsızlanarak çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

    Bolu Valiliği, vatandaşlarının bir bölümünün tedavisinin sürdüğünü belirtti. Valilikten yapılan açıklamada, Bolu'daki hastanelere başvuruların 24 Temmuz itibarıyla yapıldığı anımsatıldı.

    "41 vatandaşın tedavisi devam ediyor"

    Hastaneye 2 gündür yeni başvuru gelmediği aktarılan açıklamada, "41 vatandaşımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir.

    İlimizdeki hastaneler ile il dışındaki hastanelere sevk edilen vatandaşların tedavi süreçleri yakinen ve titizlikle takip edilmektedir." bilgisine yer verildi.

    Valilik: Çalışmalar titizlikle devam ediyor

    Açıklamada, adli ve idari soruşturmanın devam ettiği belirtilerek, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarının titizlikle sürdüğü kaydedildi.

    1 vatandaş hayatını kaybetti

    AA'nın haberine göre, içme suyundan etkilenerek Ankara'daki hastanede tedavi gören 49 yaşındaki Eyüp Ertem, 23 Temmuz'da vefat etmişti.

    Bolu Valiliği nden içme suyu açıklaması: Tedaviler sürüyor #1


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