Bolu'da Yedigöller Milli Parkı'nda çıkan orman yangınına müdahalede sürüyor..

Yedigöller Milli Parkı, Sarımustan alanındaki kayın, köknar ve çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Müdahale ediliyor

AA'nın aktardığı bilgilere göre, yaklaşık 1,5 hektar alanda devam eden yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Bolu Yedigöller Milli Parkı'nda yangın VİDEO