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    Bolu Yedigöller Milli Parkı'nda yangın

    Bolu'da Yedigöller Milli Parkı'nda çıkan orman yangınına müdahalede sürüyor..
    • 03.11.2022 - 19:41
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 19:56
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    Bolu Yedigöller Milli Parkı'nda yangın

    Yedigöller Milli Parkı, Sarımustan alanındaki kayın, köknar ve çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

    Müdahale ediliyor

    AA'nın aktardığı bilgilere göre, yaklaşık 1,5 hektar alanda devam eden yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

    Bolu Yedigöller Milli Parkı'nda yangın VİDEO

    Bolu Yedigöller Milli Parkı nda yangın #1

    Bolu Yedigöller Milli Parkı nda yangın #2

    Bolu Yedigöller Milli Parkı nda yangın #3


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