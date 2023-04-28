Bolu'da mayıs ayına girerken kar yağdı

AA
Türkiye kurak geçen kış aylarının ardından bahar döneminde mevsim normalleri altına düşen hava durumuyla mücadele ediyor.
Yaşanan soğuk havalar yer yer kar yağışını sebep oldu.
Kar yağışlarından etkilenen kentlerden biri de Bolu.
Bolu'nun yüksek kesimlerinde nisana ayında etkili olan kar yağışıyla birlikte yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.
Bolu beyaza büründü
Bolu'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.
Kar yağışının etkili olduğu Sarıalan Yaylası mevkiinde de kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
Ekipler çalışmalarına devam ediyor
Vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler güzergahta kar küreme çalışması başlattı.
Kar yağışının aralıklarla devam edeceği öngörülüyor.