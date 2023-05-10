Bolu'ya getirilen Anadolu kırmızı Togg'un yıkanmasına yardımcı olan vatandaş: Gurur duyduk Tanıtım çalışmaları kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlarla buluşan yerli otomobil Togg, Bolu'da oto yıkamaya girdi. O anları kaydeden vatandaş, "Bolu'ya gelen ilk Togg’u yıkamak bize nasip oldu" diyerek büyük sevinç yaşadı.

İHA

Türkiye, yerli ve milli projelerle gurur dolu günler yaşıyor.

Yurdun dört bir yanında düzenlenen mitinglerle seçim heyecanı hakimken, şehir meydanlarına dolaşan yerli otomobil Togg da ayrı bir heyecan yaşatıyor.

Vatandaşlar tarafından oldukça merak edilen Togg, gittiği her şehirde adeta coşkuyla karşılanıyor.

7'den 70'e her yaş grubundan vatandaş yoğun ilgi göstererek hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Anadolu kırmızısı Togg, bu kez tanıtım için Bolu'ya getirildi.

Sergileneceği alana doğru hareket eden otomobili gören vatandaşlar, aracın önünü kesti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Togg, daha sonra oto yıkama dükkanına getirildi.

"Togg’u yıkamak bize nasip oldu"

Oto yıkama dükkanına Togg’un geldiğini ve yıkandığını gören Abdullah Aksoy ise orada çalışmamasına rağmen aracı yıkamak için yardım etti.

Aksoy, o anları cep telefonun kamerası ile kayda alarak, "Bolu'ya gelen ilk Togg’u yıkamak bize nasip oldu." dedi ve videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.

Aksoy’un videosu, kısa süre içinde sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

"Gurur duyduk"

O anları anlatan Abdullah Aksoy, şu ifadeleri kullandı: