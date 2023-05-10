Türkiye, yerli ve milli projelerle gurur dolu günler yaşıyor.
Yurdun dört bir yanında düzenlenen mitinglerle seçim heyecanı hakimken, şehir meydanlarına dolaşan yerli otomobil Togg da ayrı bir heyecan yaşatıyor.
Vatandaşlar tarafından oldukça merak edilen Togg, gittiği her şehirde adeta coşkuyla karşılanıyor.
7'den 70'e her yaş grubundan vatandaş yoğun ilgi göstererek hatıra fotoğrafı çektiriyor.
Anadolu kırmızısı Togg, bu kez tanıtım için Bolu'ya getirildi.
Sergileneceği alana doğru hareket eden otomobili gören vatandaşlar, aracın önünü kesti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Togg, daha sonra oto yıkama dükkanına getirildi.
"Togg’u yıkamak bize nasip oldu"
Oto yıkama dükkanına Togg’un geldiğini ve yıkandığını gören Abdullah Aksoy ise orada çalışmamasına rağmen aracı yıkamak için yardım etti.
Aksoy, o anları cep telefonun kamerası ile kayda alarak, "Bolu'ya gelen ilk Togg’u yıkamak bize nasip oldu." dedi ve videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.
Aksoy’un videosu, kısa süre içinde sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
"Gurur duyduk"
O anları anlatan Abdullah Aksoy, şu ifadeleri kullandı:
Togg'un yıkandığını görünce hemen ben de atladım yıkamaya. Neden atlıyoruz? Şimdi dalga geçenler oldu. 'Sen yıkamacı mısın?' dediler. Değilim ama şimdi ülkemin çocukları mühendisleri, araç yapmış sevinmeyeceğiz mi? Ağlayalım mı? Bazılarına da ithafen söylüyorum, maket mi değil mi diye baktım. Gurur duyduk. Herkesten Allah razı olsun. Araba beklediğimizden daha kaliteli. Hissediliyor, sağlam ve kaliteli.