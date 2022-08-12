Bombalı eylem hazırlığındaki terörist: Murat Karayılan eğitim aldığımız yere gelmişti

PKK’nın sözde özel kuvvetlerine mensup bombacı, güvenlik güçleri tarafında yakalanarak gözaltına alındı. Tutuklanan şahıs savcılıkta verdiği ifadede, bombalı eylemlere katılmadığını belirtti.

İstanbul TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, eylem hazırlığındaki teröristi yakaladı.

Ekipler bir süredir PKK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları sürdürüyordu.

Bu kapsamda pazar günü Fatih'te operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan iki kişiden birinin, terör örgütünün sözde özel kuvvetlerinde yer alan “Xalit Seydo Botan Gever” kod adını kullanan Mehdi Mıhçı olduğu belirlendi.

Tutuklandı

Terörist Mıhçı'nın, Yüksekova Sulh Ceza Hakimliğince Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 'aranıyor' kaydı bulunduğu tespit edildi.

Öte yandan ekipler tarafından gözaltına alınan terörist, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

İfadesi ortaya çıktı

Mehdi Mıhçı'nın savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı.

İHA'nın aktarımına göre; örgüte üye olan ablasının ölümü sonrası terör örgütüne katıldığını anlatan şüpheli, bombalı eylemlere katılmadığını öne sürdü.

"Türkiye'ye gelmeye çekindim"

26 yaşındaki teröristin ifadesinde, "2014 yılında PKK terör örgütüne katıldım ve bu nedenle sahte kimliği kullandım. Ablam Jiyan Mıhçı PKK terör örgütüne katılmıştı. 2010 yılında öldüğü haberini aldık. Bu beni psikolojik olarak etkiledi ve 2014'de ben de örgüte katıldım. Avaşin'e gittim ve orada eğitim aldım. Eğitim sonrası Şehit Behçet Bermani tepesinde kaldım, 2015 yılının sonuna kadar o bölgedeydim. Sonrasında örgütten kopmak suretiyle Irak'ın Diyana tarafında bulunan köylere geçtim.

Türkiye'ye gelmeye çekindim. Orada kendime bir hayat kurdum ve 2022'ye kadar bu şekilde bir hayat sürdüm. 2022'nin Temmuz ayındaysa Irak'tan İran tarafına geçtim. Oradan da Ağrı Doğubeyazıt üzerinden Türkiye'ye giriş yaptım. İstanbul'da bir iş kurmayı düşünüyordum. İş kurduktan sonra ailemle görüşüp normal bir hayat içerisine girmek istemiştim. Bana sorduğunuz 'Nur Muhammet Bultan' kimliğini Irak'taki kaçakçılar ayarlamıştı, nerede ve nasıl ayarladıklarını bilmiyorum." dediği kaydedildi.

"Murat Karayılan eğitim aldığımız yere gelmişti"

Şüpheli Mıhçı, örgüt mensubuyla olan fotoğrafın kendisine ait olduğunu söyleyerek, "Eğitim aldığım dönemde Murat Karayılan eğitim aldığımız yere gelmişti. Orada hepimizle birlikte fotoğraf çektirmişti, fotoğraf da o zamanlardandır." şeklinde konuştuğu aktarıldı.

"Kendilerini kurtarmak için bu şekilde beyanda bulunmuşlardır"

Mıhçı, kendini teşhis eden kişilerin hiçbirini tanımadığını, onların kendilerini kurtarmak için şahsı hakkında böyle konuştuğunu belirterek, "Anlattıklarımdan başkaca bahsetmiş olduğunuz bir şekilde gelmedim. Bombalı eylemlere katılmadım, böyle bir eğitim almadım. Kendilerini kurtarmak için bu şekilde beyanda bulunmuşlardır. Bildiklerimi doğruca anlattım." ifadelerini kullandığı aktarıldı.