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Borç ödetmek için evlenen kadınların planları suya düştü

Borç ödetmek için evlenen kadınların planları suya düştü

Borçlarını kapatmak için evlenip boşanan bunun üzerine nafaka ve tazminat talep edenler için, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nden örnek teşkil eden nitelikte bir karar çıktı.