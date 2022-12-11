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- Borç ödetmek için evlenen kadınların planları suya düştü
Borç ödetmek için evlenen kadınların planları suya düştü
- 11.12.2022 - 11:05
- Güncelleme : 11.12.2022 - 11:18
Emsal kararla borçlarını ödetmek için evlenip ve sonra kocasından boşanarak nafaka ile tazminat beklentisi olanların planları suya düştü...
Son zamanlarda artış gösteren "Maddi çıkar amacıyla" yapılan evliliklerle alakalı Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nden örnek teşkil eden nitelikte bir karar çıktı.
Aile Mahkemesi'ne müracaat eden kadın, şiddetli geçimsizlik sebebiyle kocasından boşanmak istediğini bildirdi.
Kadına tazminat ve nafaka verildi
Yapılan yargılamada kocanın kusurlu olduğu gerekçesiyle kadın lehine nafaka ve tazminata hükmedildi.
Davalı koca kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.
Borç ödetmek içine evlendiği için kusurlu sayıldı
Borç batağına girdiği için çareyi evlilikte bulan kadın yargıtaydan gelen haberle beraber alt üst oldu.
Davacı kadının borçlarını ödemek için evlendiğine dikkat çekilen kararda, "Aile kurma maksadı olmayıp sadece borçlarını ödetmek amacıyla evlenen kadın, boşanmada kusurludur." denildi.