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- Borsa İstanbul, haftaya tüm zamanların rekorunu kırarak başladı
Borsa İstanbul, haftaya tüm zamanların rekorunu kırarak başladı
- Haber Merkezi
- 08.11.2021 - 10:36
- Güncelleme : 08.11.2021 - 11:25
17 Mart'ta BIST 100 Endeksi bin 589 puana çıkarak TL bazında rekor kırmış ve günü bin 574 puandan kapatmıştı.
Endeks cuma günü, bin 586 puana çıkarak rekor sonrası en yüksek seviyeyi gördü ve günü bin 583 puan ile en yüksek seviyeden kapattı.
Dünya borsaları Pfizer’in koronavirüs hapı haberleriyle yükselirken, özellikle seyahat ve turizm hisselerinde canlanma görüldü.
HOLDİNG VE BANKALARDA YÜKSELİŞ
Borsa İstanbul'da ise bu yükselişe ek holdingler ve bankalar tarafında da yükseliş var.
YABANCI DESTEK ARTTI
Yerli yatırımcının ilgisinin yüksek olduğu borsada son günlerde yabancı desteğinin de olması yükselişleri de hızlandırıyor.
SADECE 3 GÜN DÜŞÜŞ YAŞANDI
Endeks 7 Ekim'den bu yana 21 işlem gününün sadece 3 gününü sınırlı düşüşle kapatırken bu süreçte yüzde 13 yükseldi.
REKOR YÜKSELİŞ YAŞANDI
Geçtiğimiz haftayı kapanış olarak rekor seviyeden tamamlayan BİST, yeni haftaya yüzde 0,37 yükselişle bin 589 puandan başladı.
Endekste haftalık fiyatlamada bin 550 puan üzeri kapanışlar bin 600 yeni seviyeye doğru alımları destekleyebilir.