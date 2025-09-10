Boşanan kadınlar dikkat: O süre değişiyor...

Türk Medeni Kanunu'nun 132. maddesi, boşanma ya da eşin ölümü sonrası kadının 300 gün boyunca yeniden evlenemeyeceğini belirtir.
"İddet süresi" olarak bilinen bu durumun temel amacı, boşanmadan önceki eşten doğmuş olabilecek bir çocuğun kimliğini belirgin kılmaktır.
Yalnızca kadınlara uygulanması nedeniyle eleştirilen bu süre, mahkemeye taşındı.
İPTAL BEKLENİYOR
300 günlük bekleme süresi, Anayasa Mahkemesi'nin gündemine alındı.
Yüksek Mahkeme, İstanbul 8. Aile Mahkemesi'nin yaptığı başvuruyu çarşamba günü görüşerek karara bağlayacak.
Anayasa Mahkemesi’nin iptal yönünde karar vermesi hâlinde, boşanan kadınlar 300 gün beklemeden yeniden evlenebilecek. Böylece kadınlar, erkeklerle eşit şekilde evlenme hakkına sahip olacak.