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    Bozcaada ve Gökçeada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi

    Olumsuz hava koşulları nedeniyle, Gökçeada ve Bozcaada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi. Diğer bölgelerde ise tarifeli seferler yapılacak.
    • DHA
    • 27.12.2021 - 09:22
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 10:00
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    Bozcaada ve Gökçeada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi

    Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

    TARİFELİ SEFER YAPILIYOR

    Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki tarifeli feribot seferleri ise yapılıyor.

    Bozcaada ve Gökçeada ya tüm feribot seferleri iptal edildi #1

    Bozcaada ve Gökçeada ya tüm feribot seferleri iptal edildi #2

    Bozcaada ve Gökçeada ya tüm feribot seferleri iptal edildi #3

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