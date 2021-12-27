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Bozcaada ve Gökçeada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi

Bozcaada ve Gökçeada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle, Gökçeada ve Bozcaada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi. Diğer bölgelerde ise tarifeli seferler yapılacak.