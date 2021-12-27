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- Bozcaada ve Gökçeada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi
Bozcaada ve Gökçeada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi
Olumsuz hava koşulları nedeniyle, Gökçeada ve Bozcaada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi. Diğer bölgelerde ise tarifeli seferler yapılacak.
- DHA
- 27.12.2021 - 09:22
- Güncelleme : 27.12.2021 - 10:00
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
TARİFELİ SEFER YAPILIYOR
Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki tarifeli feribot seferleri ise yapılıyor.