Brüksel'de HDP'liler oy kullanma alanını karıştırdı Brüksel'de HDP'li grup Cumhur İttifakı müşahitlerine ve seçmenlere saldırdı, 2 kişi yaralandı.

AA

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Expo alanında kurulan sandıklarda görevli HDP sandık müşahitleri ve onlarla birlikte hareket eden grup, Cumhur İttifakı'nın müşahitlerine sözlü sataşmalarının ardından fiziki saldırıya geçti.

Görgü tanıkları, HDP sandık müşahitleri ve saldırgan grubun bir kadın sandık görevlisine sözlü saldırıda bulunarak küfrettiğini, bunun üzerine diğer müşahitlerin ve seçmenlerin de tepki gösterdiğini aktardı.

2 kişi yaralandı

Kavgacı tutumunu sürdüren grup, müşahitlere ve oy kullanmak üzere orada bulunan seçmenlere demir çubuklar ve sandalyelerle saldırdı. Saldırıda iki seçmen yaralandı.

Yaralılardan, başına demir çubukla darbe alan bir seçmen hastaneye kaldırıldı.

Bina kapatıldı

Olaylardan sonra Brüksel'deki Expo alanına gelen polis, iki grubu ayırdı. Yaralı seçmen hastanede müşahede altında tutulurken oy verme işleminin yapıldığı binaya girişler kapatıldı.