Bu sandıkta sayım 17.15'te bitecek! İstanbul'un en az seçmenli mahallesi: Tahtakale İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Tahtakale mahallesinin 13 seçmeni oyunu kullanmak üzere sandığa gitti.

AA

İstanbul Eminönü'nde bulunan ve "ticaretin kalbi" olarak tanınan Tahtakale'de ikamet edenlerin sayısının giderek azalması sandık seçmen sayısına yansıdı.

Tahtakele, artık İstanbul'un en az nüfusuna sahip ve en az seçmenli mahallesi oldu.

Fatih ilçesine bağlı Tahtakale Mahallesi'nde yaşayan 13 seçmen de Mimar Sinan İlkokulu'nda sandığa gitti.

Sabah erken saatlerde oy kullandılar

Kentin insan trafiğinin en yoğun semtlerinden Eminönü'ndeki Tahtakale Mahallesi'nin Yüksek Seçim Kuruluna kayıtlı 13 seçmeni oy kullanmak için sabah erken saatlerde Mimar Sinan İlkokulu'na geldi.

Görevlilerinki ile birlikte sandıktan 21 oy çıkacak

Okuldaki 2233 numaralı sandık listesinde seçmenlerin adı yer alırken, görevlilerin de aynı sandıkta oy kullanmasıyla seçmen sayısı 21'i buldu.

Seçmen listesi tek sayfa

Seçmen listesinin tek sayfadan oluştuğu sandıkta bir başkan, 2 memur üye ile 5 partili üyenin yanı sıra 3 de parti müşahidi görev aldı.

Mesai bitimini bekleyeceğiz

Müşahitlerden Kadir Burak Kale, sakin bir sanıkta görev aldığını belirterek, diye konuştu.

"Birçok küçük köyden daha az seçmeni varmış. Buraya görevlendirildik, öyle denk geldi. Şaşırdık. Seçmen listeleri sayfa sayfa olur genelde. Buradaki tek sayfa. Okul müdürü de espri yaptı 'Buradakiler Kadir Gecesi doğmuş, işiniz çabuk bitecek.' dedi. Son seçmenler de gelecek, sonra mesai bitimini bekleyeceğiz."

"Çok sakin ve keyifli bir sandık"

Müşahit Müge Onan ise "Çok sakin ve keyifli bir sandık. Herkesin birbirine saygılı olduğu bir sandık. Şu saat itibarıyla neredeyse tüm oylar tamamlandı. 17.15 gibi sayım biter ama daha hızlı da bitebilir." ifadesini kullandı.

Seçmene görevliler yardım etti

Öte yandan, oy vermeye gelen yürümekte zorluk çeken bir kadın seçmene görevliler yardım etti. Oyunu kullandıktan sonra görevliler eşliğinde zarfı sandığa atan seçmen, okul içindeki engelli rampası kullanılarak dışarı çıkarıldı. Seçmen, vatandaşların yardımıyla bir araca bindirilerek evine gönderildi.