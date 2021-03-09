Bu sene umre olacak mı? Umre ziyaretleri ne zaman başlayacak 2021? Diyanet'ten umre açıklaması

Bu sene umre olacak mı? Umre ziyaretleri ne zaman başlayacak 2021? Diyanet'ten umre açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan Hac ve Umre ziyaretlerine ilişkin merak edilen konular hakkında açıklamalarda bulundu. Umre'ye gitmek isteyen vatandaşlar detayları araştırıyor.

Koronavirüs salgını tüm dünya üzerinde etkisini sürdürmeye devam ederken, üç aylara girilmesiyle birlikte dini ibadetlerin nasıl yapılacağı da merak konusu oldu.

Ramazan ayının yaklaşmasının akabinde müslümanlar hac ve umreye dair son gelişmeleri araştırıyor.

Suudi Arabistan'ın aldığı kararlar doğrultusunda normalleşme kararları ile birlikte yapılması planlanan ziyaretlerin tarihi merak konusu oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşların en çok merak ettiği sorulara açıklık getirdi. Peki bu sene umre var mı? Umre ziyaretleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar..

BU SENE UMRE OLACAK MI, NE ZAMAN 2021?

Müslümanların umre ziyareti, Suudi Arabistan'ın normalleşme kararlarını Ramazan ayı sonrasına ertelemesi nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı umre ile ilgili açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

"2021 yılı hac ve umre ibadetleriyle ilgili vatandaşlarımızdan gelen yoğun sorular üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

2020 yılı hac ibadeti Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için hacı adaylarının kura ve kayıt hakları 2021 yılı için de devam etmektedir.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile 2021 yılı hac ibadetine ilişkin görüşmeler sürmektedir. Görüşmeler neticesinde alınacak kararlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Ayrıca Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri de yapılamayacaktır.

Vatandaşlarımız, hac ve umre hizmetleri ile ilgili 0 850 260 13 13 numara aracılığı ile İletişim Merkezimizden bilgi alabilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."