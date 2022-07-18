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    Buğday Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyeye indi

    Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday geçen haftayı yüzde 12,4 düşüşle tamamladı.
    • 18.07.2022 - 12:42
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 12:48
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    Buğday Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyeye indi

    Emtia piyasasında haftalardır devam eden negatif seyir sürüyor.

    Geçtiğimiz günlerde açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,3 ve yıllık bazda yüzde 9,1 artarak beklentileri geride bıraktı.

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu kontrol altına almak amacıyla uyguladığı politikalar risk algısını artırdı.

    Tarım emtialarındaki sert düşüş devam ediyor

    Tarım emtialarında sert düşüşler görülmesiyle birlikte resesyon endişeleri ve merkez bankalarının "şahin" para politikaları tarım emtiaları üzerinde sert etki yaratmaya devam ediyor.

    Buğday Şubat 2022 den bu yana en düşük seviyeye indi #1

    Geçen haftayı yüzde 12,4 düşüşle tamamladı

    Buğday fiyatlarının şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşından bu yana en düşük seviyeyi gördüğü ve geçen haftayı 7,6575 dolarla yüzde 12,4 düşüşle tamamladığı belirlendi.

    Pamuk en düşük seviyeyi gördü

    Öte yandan geçen hafta mısırda yüzde 3 ve soya fasulyesinde yüzde 3,9 düşüş, pirinçte ise yüzde 0,4 artış kaydedildi.

    AA'nın aktarımına göre; 82,54 dolarla mayıs 2021'den bu yana en düşük seviyeyi gören pamuk yüzde 7,2 ve 1,9460 dolarla Ekim 2021'den bu yana en düşük seviyeyi gören kahve yüzde 9,4 azaldı.

    Şeker de geçen hafta yüzde 0,3 değer kaybetti.

    Buğday Şubat 2022 den bu yana en düşük seviyeye indi #2


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