Bugün yasak var mı, bitti mi? 2 Mart İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bugün yasak var mı, bitti mi? 2 Mart İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

2 Mart itibariyle uygulanacak olan kademeli normalleşme ile birlikte, alınan kararlar ile ilgili detaylar araştırılıyor. İstanbullular, bugün yasak var mı? sorusunu merak ediyor.

Normalleşme için adımların atıldığı Türkiye'de bu hafta sonu kısıtlama olup olmadığı merak ediliyor.

Aralık ayından bu yana uygulanan sokağa çıkma yasaklarının sona ermesini bekleyen vatandaşlar, Kabine toplantısında alınan kararların detaylarını araştırmaya devam ediyor.

Risk gruplarına göre ayrılan illerde farklı esneme kararları alınırken, İstanbul'da bugün yasak var mı sorusu da gündeme geldi.

Peki, bugün yasak var mı? 2 Mart Salı sokağa çıkma yasağı saat kaçta? Kısıtlama saatleri nasıl olacak? İşte cevaplar....

2 MART SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında, düşük ve orta riskli illerde hafta sonu yasağının kalktığını bildirirken yüksek ve çok yüksek illerde de pazar günü yasak olacağını dile getirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre ise hafta sonu yasaklarının ayrıntıları netleşti.

Ülkemizin tamamında süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürecek.

Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günü devam edecek.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Belirlenen risk haritasına göre İstanbul, turuncu renkte yer alarak yüksek riskli grupta yer alıyor.

Buna göre ülke genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasakları hafta içi her akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasında İstanbul'da da devam edecektir.