Bülent Arınç, AK Parti'den ayrılanları eleştirdi: Ben yaptım diyen arkadaşlar şimdi yüzde 1'i bile bulamıyor Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti döneminde yapılanları 'ben yaptım' diyerek üstlenmelerinin yanlış olduğunu söyledi. Kararların Bakanlar Kurulu sonucunda verildiğini sözlerine ekleyen Arınç, "Ben yaptım diyen arkadaşlar şimdi yüzde 1'i bile bulamıyor" dedi.

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Türkiye, seçim atmosferiyle sandığa gidiyor.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin yapılmasına sayılı günler kala, partiler de çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Bu kapsamda geçmiş dönemde yer almış siyasetçiler de mensup oldukları partiler için seçim çalışması yürütüyor.

Bu isimlerden biri de Manisa'da AK Parti için çalışmalar yürüten Bülent Arınç.

Arınç, AK Parti için sahada

Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AK Parti Manisa İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Arınç, amacının AK Parti'nin başarısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi olduğunu ifade etti.

Manisa'da 10 milletvekili seçildiğini ve bunun 6'sının AK Partili olduğunu belirten Arınç, yeni dönemde daha fazlasını hedeflediklerini belirtti.

Babacan ve Davutoğlu'nu isim vermeden eleştirdi

Arınç daha sonra, AK Parti'den ayrılarak parti kuran Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'yla ilgili konuştu.

İsim vermeden Babacan ve Davutoğlu'nu eleştiren Arınç, iki ismin de AK Parti'de görev aldıkları dönemde yapılanları kendilerine mal etmelerini eleştirdi.

"Bakanlar Kurulu'nda alınan kararları uygularken 'ben yaptım' demek yanlış"

Bakanlar Kurulu'nda alının kararları uygulayan bakanların 'ben yaptım' demelerinin yanlış olduğunu söyleyen Arınç, "Bunu diyen arkadaşlarımın şahıslarına büyük saygım var ama hükumetin kararını kendi faaliyetleriymiş gibi bahsetmeleri doğru değildir." dedi.

"Ben yaptım diyen arkadaşlar şimdi yüzde 1'i bile bulamıyor"

Arınç, daha sonra bir kez daha Babacan ve Davutoğlu'na yönelik, "Ben yaptım diyen arkadaşlar şimdi yüzde 1'i bile bulamıyor. Ben kendilerine de söyledim, 'Gövdeden ayrılmayın' dedim." şeklinde konuştu.

Arınç'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

"Bakanlar Kurulu'ndan bir karar alınırdı ve ilgili bakanlıklar o kararı uygulardı. Bu kararları uygulayan bakanların 'Ben yaptım' demeleri yanlış. Bunu diyen arkadaşlarımın şahıslarına büyük saygım var ama hükumetin kararını kendi faaliyetleriymiş gibi bahsetmeleri doğru değildir. Ben yaptım diyen arkadaşlar şimdi yüzde 1'i bile bulamıyor. Ben kendilerine de söyledim, 'Gövdeden ayrılmayın' dedim."