Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile katıldığı program için açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber katıldığı Manisa programından sonra eleştirilen Bülent Arınç, yazılı bir açıklama yayınlayarak eleştirilerin haksız olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü Manisa'da düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti.

Cumhurbaşkanının konuşması öncesinde Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da kürsüye çıkarak vatandaşlara seslendi.

Arınç'ın programa katılması son dönemdeki eleştirileri nedeniyle hem AK Parti tabanından hem de muhalefetten tepki aldı.

Eski TBMM Başkanı, bu tepkiler nedeniyle sosyal medya hesabından uzun bir yazılı açıklama yayınladı.

"Olaylara siyah-beyaz bakanların haksız eleştirileri"

Arınç, AK Parti tarafından memleketi Manisa'da davet edildiği her programa katıldığını ifade ederken olaylara sadece siyah-beyaz bakanlar tarafından haksız eleştirilere maruz kaldığını söyledi.

"Bu ev benim evimdir"

"Bu ev benim evimdir ve ben kendimi AK Parti'nin milyonlarca sahibinden birisi olarak görüyorum. Bugüne kadar AK Parti'nin doğrularına ve doğru yaptıklarına her zaman sahip çıktım, bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğim" diyen Arınç, "Faydalı işlerde takdir ederken, yanlış işlerde de eleştirinin dozu en yüksek olanın yapmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.

"Doğruya doğru, yanlışa yanlış demeyi..."

Arınç, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bu devirde bunu anlayamayanlar mutlaka muhalif olunması gerektiğini düşünüyorlar. Hayır! Bu fikre katılmıyorum ve kendimi bir muhalif olarak nitelendirmiyorum.

Belli bir mensubiyetin içerisinde ama doğruya doğru, yanlışa yanlış demeyi ve bu yanlışları yerinde zamanında ve güzel bir biçimde aktarmam gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla eleştiri yaptığım zaman 'ne kadar güzel' diyerek alkışlayanların bunun aksini yaptığımda da 'çark etti' demelerini esefle karşılıyorum."

Arınç'ın açıklaması şu şekilde:

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