Bülent Yıldırım, Filistin’e Destek Veren Yılın Kişisi ödülünü aldı

Uluslararası bir kuruluş olan Lady of the Earth Vakfı tarafından her yıl bir kişiye verilen “Filistin’e Destek Veren Yılın Kişisi” plaketinin bu yılki sahibi İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım oldu.

Plaket, Lady of the Earth Vakfı’ndan gelen heyet tarafından İHH Genel Merkezi’nde düzenlenen programda Yıldırım’a takdim edildi.

Filistin’e desteği için teşekkür Lady of the Earth Vakfı Başkanı Kamal Al-Husini, plaket takdim programında yaptığı konuşmada, Bülent Yıldırım’a Filistin’e verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Programda Yıldırım’a plaketin yanı sıra, Kudüs’e ilişkin çeşitli semboller içeren saat sunuldu. Ayrıca, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ve Mavi Marmara Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Songür adına Zeytin Dağı’nda dikilen fidanların sertifikaları da takdim edildi.

“Herkes Filistin ile ilgili sorumluluk almalı”

Program sonunda misafir heyete; Filistin mücadelesinin dününe ve bugününe ışık tutmak, İsrail zulmünü tarihi perspektifiyle ele almak amacıyla İHH tarafından kurulan Dijital Hafıza Merkezi ile ilgili bilgi verildi.

Verilen plaket için heyete teşekkür eden İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, “Bu ödülü almaktan büyük mutluluk duydum. Herkes Filistin ile ilgili sorumluluk almalı.” dedi.

Önceki yıllarda farklı ülkelerden yazar, siyasetçi, sanatçı ve yönetmenler de bu ödüle layık görülmüştü.

