Bulgar turistler Edirne'ye akın etti

ANKA

Bulgaristan’ın para birimi leva, bugün 12.90 TL’ye kadar yükseldi.

Edirne'nin farklı noktalarında alışveriş yapan Bulgar turistler, esnafın yüzünü güldürdü.

Kur farkı nedeniyle bol bol alışveriş yapan turistler, poşetlerine doldurdukları ürünleri memleketlerine götürdü.

Yoğunluktan mutlu olan pazarcı esnafı Murat Ahmet, şunları söyledi:

Bulgarlara hastayım. Çok iyi, ölüyorum onlara. Sadece alışveriş yapsınlar. Çok alıyorlar. Bereket versin, Bulgarlar olmasa burası biter.

Esnaf Salih Mızrak ise şu ifadeleri kullandı:

Geliyor, akın akın… 5 levaları 70 lira değerinde… Tişört, pantolon, çamaşırını alıyor. A’dan Z’ye her şeyini 100 levaya alıp Bulgaristan’a gidiyor. Türkiye cennet ülkesi efendim. Ulus Pazarı uluslararası bir pazar. Günde 10 bin turisti ağırlıyoruz. İşler mükemmel, her şey yerinde.