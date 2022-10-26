Petrol
92.53
0.86%
Euro
18.6201
0.37%
Dolar
18.6101
0.04%
Altın
996.55
0.78%
Borsa
3970
-0.12%
Bitcoin
384.797
5.87%
BTXN Coin
10.58
0.76%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 19 C

    Bulgarlar alışveriş için Kırklareli'ni doldurdu

    Bulgarlar akın akın Kırklareli'ne gelmeye devam ediyor. Marketten züccaciyeye her türlü ihtiyaçlarını karşılaşan vatandaşlar, aldıklarını taşımakta zorlandı.
    • 26.10.2022 - 15:05
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 15:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bulgarlar alışveriş için Kırklareli'ni doldurdu

    Bulgaristan'da ürünlerin pahalılığından şikayetçi olan vatandaşlar, Türkiye'ye gelmeye devam ediyor.

    Hem kendi araçlarıyla hem turlar ile Kırklareli'ne gelen Bulgarlar, kentte alışveriş yaptı.

    Sabahın erken saatlerinde kente akın eden Bulgarlar, soluğu Çarşamba Pazarı'nda alarak araçlarını doldurdu.

    Pazarda adım atacak yer kalmazken, şehrin hemen hemen her noktasında Bulgar plakalı araçlar olduğu görüldü.

    "Bulgaristan’ın hepsi buraya geliyor"

    Bulgarların alışveriş için Türkiye’ye geldiğini vurgulayan Yusuf isimli kişi, "Bulgaristan’dan geliyoruz buraya alışveriş yapmaya. Fiyatlar çok ucuz. Kırklareli’ne göre Edirne’ne daha pahalı. Giyim aldık bugün. Bulgaristan’ın hepsi buraya geliyor." diye konuştu.

    Bulgarlar alışveriş için Kırklareli ni doldurdu #1

    "Her çarşamba geliyoruz"

    İHA'nın haberine göre, Mehmet Hüseyin, fiyatların Bulgaristan’a göre ucuz olduğunu belirterek, "Bulgaristan’dan geliyoruz. Her çarşamba geliyoruz, sonra da Edirne’ye gidiyoruz, alışveriş yapıyoruz. İstediğimiz her şeyi alıyoruz. Bulgarlara göre fiyatlar uygun. Bugün elbise aldık, yiyecek aldık. Şimdi de kelle paça yemeye gidiyoruz." dedi.

    Bulgarlar alışveriş için Kırklareli ni doldurdu #2

    Bulgarlar alışveriş için Kırklareli ni doldurdu #3


    Açık lise sınav tarihleri belli oldu mu? 2022-2023 AÖL sınavı online mı olacak?
    Eğitim

    Açık lise sınav tarihleri belli oldu mu? 2022-2023 AÖL sınavı online mı olacak?

    Kayıt olan ilk 500 kişi arasına gir, sen de zengin ol!
    Advertorial

    Kayıt olan ilk 500 kişi arasına gir, sen de zengin ol!

    Ensonmagazin 20. bölüm yayınlandı
    Magazin

    Ensonmagazin 20. bölüm yayınlandı

    Görüş Bildir