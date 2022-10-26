Bulgarlar alışveriş için Kırklareli'ni doldurdu

Bulgarlar akın akın Kırklareli'ne gelmeye devam ediyor. Marketten züccaciyeye her türlü ihtiyaçlarını karşılaşan vatandaşlar, aldıklarını taşımakta zorlandı.

Bulgaristan'da ürünlerin pahalılığından şikayetçi olan vatandaşlar, Türkiye'ye gelmeye devam ediyor.

Hem kendi araçlarıyla hem turlar ile Kırklareli'ne gelen Bulgarlar, kentte alışveriş yaptı.

Sabahın erken saatlerinde kente akın eden Bulgarlar, soluğu Çarşamba Pazarı'nda alarak araçlarını doldurdu.

Pazarda adım atacak yer kalmazken, şehrin hemen hemen her noktasında Bulgar plakalı araçlar olduğu görüldü.

"Bulgaristan’ın hepsi buraya geliyor"

Bulgarların alışveriş için Türkiye’ye geldiğini vurgulayan Yusuf isimli kişi, "Bulgaristan’dan geliyoruz buraya alışveriş yapmaya. Fiyatlar çok ucuz. Kırklareli’ne göre Edirne’ne daha pahalı. Giyim aldık bugün. Bulgaristan’ın hepsi buraya geliyor." diye konuştu.

"Her çarşamba geliyoruz"

İHA'nın haberine göre, Mehmet Hüseyin, fiyatların Bulgaristan’a göre ucuz olduğunu belirterek, "Bulgaristan’dan geliyoruz. Her çarşamba geliyoruz, sonra da Edirne’ye gidiyoruz, alışveriş yapıyoruz. İstediğimiz her şeyi alıyoruz. Bulgarlara göre fiyatlar uygun. Bugün elbise aldık, yiyecek aldık. Şimdi de kelle paça yemeye gidiyoruz." dedi.