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    Bulgarlar yılbaşı akşamı Edirne'deki otelleri tercih etti

    Tüm ihtiyaçlarını Türkiye'den tamamlayan Bulgarların yılbaşı akşamını Edirne'de geçirmeyi tercih etmesi üzerine kentte otellerin doluluk oranları yüzde 90'a ulaştı.
    • 18.12.2022 - 09:48
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    Bulgarlar yılbaşı akşamı Edirne'deki otelleri tercih etti

    Bulgaristan vatandaşlarının Edirne'ye ziyareti her geçen gün artıyor.

    Tekstilden gıdaya her ihtiyaçlarını Türkiye'de karşılayan vatandaşlar Edirne sokaklarını dolduruyor.

    Bulgaristan vatandaşlarının alışverişte cazibe merkezi haline gelen Edirne’de, esnafın müşterilerinin yüzde 90’ını Bulgaristan vatandaşları oluşturuyor.

    Pazarlar Bulgar doldu

    Aldıklarını taşımakta güçlük çeken komşu ülke Bulgaristan vatandaşları, bu hafta da Edirne'ye akın etti.

    Cuma günü sabahın erken saatlerinde Edirne’ye gelen ve soluğu Ulus Pazarında alan Bulgarlar, alışveriş yaptı.

    Bulgarlar yılbaşı akşamı Edirne deki otelleri tercih etti #1

    Hafta sonunu Türkiye'de geçirdiler

    Geceyi otellerde geçiren Bulgarlar, Cumartesi ve Pazar günleri de alışverişlerini sürdürdü.

    Giyecekten yiyeceğe hemen hemen tüm ihtiyaçlarını Edirne’den karşılayan Bulgarlar,

    Alışverişin izdihama dönüştüğü Edirne’ye gelen Bulgarlar, otellerde konaklayıp 2-3 gün süren alışveriş günleri gerçekleştiriyor.

    Bulgarlar yılbaşı akşamı Edirne deki otelleri tercih etti #2

    Yoğunluk yılbaşında artıyor

    Otellerde ve restoranlarda yaşanan yoğunluk yılbaşında da devam edecek.

    Yeni yıla Edirne’de girecek olan Bulgarlar, otellerde günler öncesinden rezervasyon yaptırdı.

    Edirne’de yeni yıla girmeyi tercih eden binlerce Bulgaristan vatandaşının yoğun talebi üzerine oteller ve restoranlar doluluk oranına ulaştı.

    Bulgarlar yılbaşı akşamı Edirne deki otelleri tercih etti #3

    Menüler Bulgarlara göre ayarlandı

    Müzisyenler repertuarına Bulgarca müzikler, aşçılar da menülerine Bulgarca yemekler ekledi.

    "Yılbaşı akşamı Edirne’de konaklayacaklar"

    Otel ve restoranlarda rezervasyonlar doluluk oranına ulaştı Edirne’de bir otel personeli Birhan Didin, "Bulgaristan vatandaşları yılbaşı akşamı Edirne’de konaklayacaklar. Meslektaşlarımız ile görüştüğümüzde yoğun talep olduğunu ve doluluk oranlarına ulaşıldığını ifade ettiler." açıklamasında bulundu.

    "Yüzde 10 kapasite ayırdık"

    Edirne’de bir restoranın müdürü Burak Cansever ise, "Edirne’nin tüm işletmelerine olduğu gibi bizim işletmemize de Bulgaristan vatandaşlarının yoğun ilgisi var. İşletmemizde Bulgaristan vatandaşlarına yüzde 10 kapasite ayırdık, şu an doluluk oranına ulaştı." dedi.

    Kentte birçok bölge ışıklandırıldı

    İHA'nın haberine göre, öte yandan, yılbaşı kutlamaları nedeniyle Edirne’nin birçok noktasında ışıklandırmalar yapıldı.

    Bulgarlar yılbaşı akşamı Edirne deki otelleri tercih etti #4


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