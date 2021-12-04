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    Bulgarlardan Edirneli esnafa 'para üstü kalsın' jesti

    Bulgarlardan Edirneli esnafa 'para üstü kalsın' jesti

    Bulgar Levası'nın Türk lirası karşısındaki yükselişiyle alışveriş için Edirne'ye akın eden Bulgarlar, Edirne esnafına bahşiş bırakmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 04.12.2021 - 09:58
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    Türk lirası son dönemde dolar karşısında olduğu gibi birçok ülkenin para birimi karşısında değer kaybetti.

    Bu değer farkı özellikle komşu ülkelerle ortaya çıkınca sınır kentlerinde alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

    ALIŞVERİŞE SABAH SAATLERİNDE BAŞLIYORLAR

    Bulgaristan'ın para birimi 1 Leva'nın 8 TL'ye yaklaşmasını fırsat bilen Bulgaristan vatandaşlarının Edirne'deki alışveriş mesaileri sabahın erken saatlerinde başlıyor

    Bulgaristan plakalı araçların yoğun olduğu Edirne sokakları adeta Bulgaristan sokaklarını anımsatıyor.

    Soluğu Bostanpazarı semtinde alan Bulgaristan vatandaşları, yiyecekten temizlik malzemesine, tekstil ürününden tuvalet kağıdına kadar birçok ürün alıyor.

    Bulgarlardan Edirneli esnafa 'para üstü kalsın' jesti VİDEO

    ESNAFA BAHŞİŞ BIRAKMAYA BAŞLADILAR

    Aldıklarını taşımakta güçlük çeken Bulgaristan vatandaşları, otomobillerinin bagajını doldurup Edirne'den ayrıliyor.

    Aradaki kur farkı nedeniyle çılgınca alışveriş yapan Bulgarlar esnafa bahşiş bırakmayı da ihmal etmiyor.

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