Burcu Kıratlı'nın dolandırılması davasında beraat kararı

Saadet zinciri sistemi oluşturduğu iddiasıyla dolandırıldığını belirten Burcu Kıratlı davasında, dolandırmakla suçlanan şahsa beraat kararı verildi.

Burcu Kıratlı’nın ‘Ponzi Piramit zinciri’ adında saadet zinciri sistemi oluşturduğu ve bu sistem ile kendisini dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olduğu sanık Mine Mumcu’nun, ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlanmıştı.

Devam eden davada, İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya şikayetçi Burcu Kıratlı ve sanık Mine Mumcu katılmadı. Şikayetçi avukatı ve sanık avukatı Merve Bahadır duruşmada hazır bulundu.

"ORTADA BİR TİCARET VARDIR"

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı Merve Bahadır, "Müvekkilimin dolandırıcılık kastı bulunmamaktadır. Şayet dolandırıcılık kastıyla hareket etseydi ilk aldığı paraları geri vermez veya çok fazla miktar da talep edebilirdi. Ortada bir ticaret vardır. Müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ederiz." dedi.

SANIK BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, sanık Mine Mumcu’nun şikayetçi Burcu Kıratlı’ya karşı dolandırma kastı ile hareket ettiğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

İDDİANAME

Müşteki Burcu Kıratlı'nın şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüpheli Mine Mumcu'nun 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.