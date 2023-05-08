Burdur'un Togg tepkisi: Araba on numara Türkiye'nin yerli otomobili Togg tüm şehirlerde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Togg'un yeni durağı dün, Burdur oldu.

AA

Vatandaşlar, yerli otomobil Togg ile gurur duyuyor ve aracı merak ediyor. Togg, ülke çapında yaygınlaşana kadar bu merakı gidermek için yerli otomobil şehir şehir tanıtılıyor.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, bu kez de Burdur'da tanıtıldı

Togg'a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

SUV modeli

Aracın SUV modeli, Burdur'un Cumhuriyet Meydanı'nda meşalelerle karşılandı. Vatandaşlar araçla fotoğraf çektirdi, uzun süre inceledi.

"Gemlik mavisi"

"Gemlik mavisi" otomobilin direksiyonuna geçen Burdurlular, aracı deneyimleme fırsatı buldu.

"Bu Türk milletinin eseridir"

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, kalabalığa hitap ederek, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde küresel ve bölgesel oyuncu olduğunu söyledi. Sanayide ve teknolojide büyük adımlar atıldığını belirten Özçelik, şöyle konuştu:

Karadaki Togg'u, denizdeki TCG Anadolu'yu, havadaki Kızılelma'yı, uzaydaki İMECE uydusunu da çok iyi biliyorsunuz. Bu Türk milletinin eseridir. Türk milleti liderini bulduğu zaman tarih yazar, Recep Tayyip Erdoğan'la tarih yazar. Türkiye Yüzyılı'nda şimdi yerli otomobille başlangıcını gerçekleştirdik. 1940'larda, 50'lerde, 60'larda yerli otomobil yapmak isteyenleri heveslerini kursaklarında bırakanlar gelip yerli ve milli Togg'umuzu görmesi gerekiyor."

"Tam istediğim gibi"

Burdur'daki tek kadın taksi şoförü Sebahat Sezer de Togg'un direksiyonuna geçti. Sezer, 12 yıldır kentte taksi kullandığını, Togg satın almayı istediğini dile getirerek, "Çok güzel, harika, geniş. Tam istediğim gibi. Çok güzel, beğendim." dedi.

"Çok rahat"

Aracı inceleyenlerden Reyda Kıyıcı da "Bu gururu bize yaşattığı için Cumhurbaşkanı'mıza çok teşekkür ediyoruz. Her şeyi çok güzel, içine oturduk, çok rahat." ifadelerini kullandı.

"Heyecanlıyız"

Ayşe Yücel ise aracı güzel bulduğunu, oğlunun da çok beğendiğini, heyecanlı olduklarını vurguladı.

"Araba on numara"

Kazım Candan da aracı incelediğini, müthiş bulduğunu belirterek, "Hakikaten araba on numara, teknoloji harikası." dedi.