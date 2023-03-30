Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a Togg çıkmadı İlk 20 bin üretimin sahibi çekilişle belirlenen T10X modeli için çekilişe katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kendisinin şanslılar arasına giremediğini açıkladı.

ensonhaber.com

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un ilk 20 bin sahibi belli oldu.

T10X modeline sahip olmak için açılan ön siparişe kısa sürede 177 bin 467 kişi başvuru yaptı.

16-27 Mart'ta Trumore uygulamasından ve Togg web sitesi üzerinden ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi, üretilecek ilk 20 bin Togg için çekilişe girmeye hak kazandı.

20 bin şanslı belli oldu

Bu şanslı 20 bin kişi dün gece belli oldu.

Noter huzurunda yapılan çekilişin sonuçları 22.30 itibarıyla Togg'un web sitesinden yayınlandı.

20 bin kişi sevince boğulurken geriye kalan 150 binden fazla başvuru sahibi ise beklemeye geçti.

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Alinur Aktaş'a Togg çıkmadı

Onlardan biri de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş oldu.

Aktaş'ın başvurusu olumsuz sonuçlandı.

Çekiliş sonucunu sosyal medya hesabından paylaşan Aktaş, sırasını bekleyeceğini söyledi.

"Biraz daha beklememiz gerekecek"

Aktaş şu ifadeleri kullandı.

"Heyecanla beklediğimiz çekiliş sonuçları açıklandı. Sipariş hakkı kazanan tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Yerli ve Bursalı #Togg'umuza kavuşmak için bizim biraz daha beklememiz gerekecek maalesef... :("

Siz de henüz çekiliş sonuçlarını öğrenmediyseniz www.togg.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.