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    Bursa'da 31 kaçak göçmen yakalandı

    Polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu minibüs içerisinden Yunanistan'a kaçmaya çalışan 31 kaçak göçmen tespit edilerek gözaltına alındı.
    • 12.11.2022 - 10:16
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    Bursa'da 31 kaçak göçmen yakalandı

    Bursa'da, bölge trafik polisi İstanbul Bursa İzmir Otoyolu üzerinde uygulama yaparken şüphelendiği minibüs sürücüsüne "dur" ikazında bulundu.

    Dur ikazına uymayan sürücü N.Ö. ile polis arasında aksiyon filmlerini aratmayacak bir kovalamaca yaşandı.

    31 kaçak mülteci yakalandı

    Ekipler yaklaşık 10 kilometrelik takibi sonucu Bursa Otobanında yakaladığı minibüsten, içerisinde çocukların da bulunduğu 27’si Afgan, 4’ü Eritreli olmak üzere toplamda 31 kaçak mülteci çıktı.

    Kaçakların firar etmemesi için ilk gelen polis ekibine vatandaşlar da yardım ederek kapıları tuttu.

    Bursa da 31 kaçak göçmen yakalandı #1

    Kaçak göçmenler gözaltına alındı

    Kimlik kontrolünde yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdiği tespit edilen 31 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken, araç sürücüsü N.Ö., ise gözaltına alındı.

    Bursa da 31 kaçak göçmen yakalandı #2

    Minibüs kargo aracına dönüştürüldü

    Minibüsün özel olarak dizayn edildiği ve kapalı kasa bir kargo aracına dönüştürüldüğü ortaya çıktı.

    Göçmenler Yunanistan'a kaçarken yakalandı

    İHA'nın haberine göre, öte yandan, göçmenlerin İzmir’den botlarla Yunanistan’a kaçışının planlandığı öğrenildi.

    Bursa da 31 kaçak göçmen yakalandı #3

    Bursa da 31 kaçak göçmen yakalandı #4


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