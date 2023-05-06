Bursa'da 90 yaşındaki kadın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti: Bana çocuklarımdan gelinlerimden iyi bakıyor Seçime sayılı günler kala düşüncelerini dillendiren 90 yaşındaki yaşlı kadının "Bana çocuklarımdan gelinlerimden iyi bakıyor" sözleri sosyal medyada en çok tıklananlar arasında girdi.

İHA

Türkiye 14 Mayıs'ta yeni cumhurbaşkanını seçicek...

Bu kapsamda 4 adayın seçim çalışmaları sürüyor.

İl ve ilçelerde adaylar vatandaşla bir araya gelmeye devam ediyor.

Bu sırada renkli görüntüler ortaya çıkarken vatandaşlar seçimlere ilişkin düşüncelerini dillendiriyor.

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Hacer Kaya'nın söylemleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleri ve duası sosyal medyada en çok tıklananlar arasına girdi.

"Bana çocuklarımdan gelinlerimden daha iyi bakıyor"

İkizoluk Köyü’nde yaşayan Hacer Kaya şunları söyledi:

Recep Tayyip Erdoğan bana çocuklarımdan gelinlerimden daha iyi bakıyor. Bu adam neden kazanmasın. Açları doyurdu, susuzları suladı. Bizim gibi fakirlere bakıyor. Önceden giymeye takunya bulamazdık. Şimdi kapının önü pabuçlardan geçilmiyor. Allah onu kötülerin eline bırakmasın.

"Açları doyurdu, susuzları suladı"

Ak Parti Orhaneli Teşkilatı, mahalle mahalle köy köy dolaşıp 14 Mayıs’ta destek istiyor.

İlçe Başkanı Ramazan Turhan da dün akşam İkizoluk Köyü’ndeydi.

5 çocuğu 25 torunu olan 90 yaşındaki Hacer Kaya, desteğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olduğunu belirterek şunları söyledi: