Bursa'da arama kaydı bulunan şüpheli, motosikletle gezerken yakalandı

İnegöl ilçesinde uygulama yapan bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu motosiklet sürücüsü Ozan A.'nın, hırsızlık suçundan arandığı ve motosikletin de trafikten men edildiği ortaya çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi, Sinanbey Mahallesi Yenişehir caddesinde sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama yapan İlçe Emnyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler, farları yanmayan motosikleti durdurdu.

HIRSIZLIKTAN ARANDIĞI BELİRLENDİ

Plakası olmayan ve hurda halindeki motosikletin sürücü Ozan A.'nın GBT sorgulamasında, hırsızlık olayından arandığı, motosikletin ise daha önceden trafikten men edildiği ortaya çıktı.

Motosiklet, çekiciyle otoparka çekildi.

Gözaltına alınan şüpheliye sokağa çıkma yasağına uymadığı için 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.

















