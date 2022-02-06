Haberler

Gündem Haberleri

Bursa'da camları olmayan otomobille trafikte seyreden sürücü

Bursa'da camları olmayan otomobille trafikte seyreden sürücü

Farları ve camları olmayan otomobille trafikte seyreden sürücü görenleri dehşete düşürürken, aracın plakasının olmaması da dikkat çekti.