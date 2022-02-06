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- Bursa'da camları olmayan otomobille trafikte seyreden sürücü
Bursa'da camları olmayan otomobille trafikte seyreden sürücü
Farları ve camları olmayan otomobille trafikte seyreden sürücü görenleri dehşete düşürürken, aracın plakasının olmaması da dikkat çekti.
- İHA
- 06.02.2022 - 09:56
- Güncelleme : 06.02.2022 - 10:49
Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde camları ile ön ve arka lambaları olmayan bir otomobille gezen sürücü, vatandaşların dikkatini çekti.
FARSIZ VE CAMSIZ ESKİ OTOMOBİLİN İLGİNÇ GÖRÜNTÜLERİ
Tehlike saçan plakasız otomobili takibe alan bir başka sürücü o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.
Otomobilin bozuk olan bagaj kapağı da zaman zaman açıldı.
Restore edildiği tahmin edilen eski model otomobil bir süre sonra sokak aralarına girerek gözden kayboldu.
Bursa'da camları olmayan otomobille trafikte seyreden sürücü