Bursa'da damada işkence geleneğinde arkadaşları damadı zorladı

100 yıldır Çitli'de sürdürülen damada işkence geleneğinde yeni evlenecek olan 21 yaşındaki damat, arkadaşları tarafından köy meydanındaki dereye atıldı. Damada, kadın şalvarı giydirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Çitli Mahallesi'nde, 100 yıldır her düğün töreninde damada ve sağdıcına yönelik etkinlik düzenleniyor.

Etkinlik görenleri hayrete düşürürken, gelenek bir kez daha mahallenin meydanında yapıldı.

Arkadaşları damadı köyün meydanından geçen dereye attı, daha sonra damada şalvar giydirip dolaştırdı.

TAVUK İSTEME YAPTILAR

21 yaşındaki Erman Yonca ve 19 yaşındaki Hatice Yonca çifti dünyaevine girdi. Cuma günü başlayan gelenek, pazar akşamına kadar sürdü. Cuma günü damat ve arkadaşları komşularının kapılarına giderek tavuk isteme yaptı. Tavukları alan gençler, Ccumartesi günü ise oyunlar oynayarak eğlendi.





ARKADAŞLARININ TALEPLERİNİ YERİNE GETİRDİLER

Pazar günü öğle saatlerinde damat ve arkadaşları, kapı kapı dolaşarak eşya ve para topladı. Aynı gün öğleden sonra ise mahalle meydanından geçen derenin yanında toplanan gençler, eğlence düzenledi. Damat ve sağdıç, arkadaşlarının taleplerini yerine getirmek için yoğun çaba sarf etti.





ŞALVAR GİYDİRİLİP BAŞÖRTÜ TAKTIRILDI

Yapılanları beğenmeyen gençler, damat ve sağdıcı dereye atarak "Güvey Batması" geleneğini yaptı. Sırıl sıklam olan damat ve sağdıcına dereden geçen sudan da içirildi. Gün boyu devam eden eğlencenin akşam saatlerinde ise damadın evinin önünde farklı bir eğlence düzenlendi. Damat ve sağdıç, şalvar giyip, başörtü takarak dans etti.



