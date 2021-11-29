Düğün günü damatlara yapılan eziyetler, ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Bir damada ip bağlayıp traktör çektirirlerken, birisinin başında yumurta kırıp, başından aşağı motor yağı döktüler.

Bursa’da düğünün ardından damadın evinin önünde, arkadaşları tarafından büyük bir sürpriz hazırlandı.

Damadı araçtan indiren arkadaşları, önce suyla ıslattı, ardından kafasına un döküp yumurta kırdı.

AĞDA YAPIP, MOTOR YAĞI DÖKTÜLER

Ardından damada ağda yapan arkadaşları, daha önce görülmemiş olan bir şey yapıp motor yağı döktü, sonra da damatla birlikte çifte telli oynadı.

Bursa’da damatlara yapılan eziyetler kamerada

YUMRUKLAYIP EVİNE KAPATTILAR

Horoz sesi çıkaran, klarnet çalan damat, nihayet arkadaşları tarafından yumruklanıp evine kapatıldı.

Nilüfer’deki bir düğünde ise damadın arkadaşları, düğünden sonra gideceği evin yakınında damadı arabadan indirdi.

RESMEN EZİYET ETTİLER

Ardından damada halat bağlayan arkadaşları, gideceği eve kadar traktör çektirerek eziyet etti.

Başka bir düğünde ise damat adayı kazanda kaynatıldı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi çekti.

Bazı vatandaşlar da damat adaylarına üzüntülerini dile getirdi.

































