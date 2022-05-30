Bursa'da doluya yakalanan futbolcular

Kentte aniden bastıran dolu yağışı, yeşil sahadaki futbol maçına engel oldu.

Bursa'da dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur yerini bir süre sonra doluya bıraktı.

Halı sahada futbol oynayan oyuncular dolu nedeniyle zor anlar yaşadı.

Maçı durduran dolu

İHA'nın haberine göre; amatör lig maçına bir süre ara verildi. Dolunun durmasıyla birlikte maç kaldığı yerden devam etti.

Yaşanan o anlar ise kameralara yansıdı.