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Bursa'da doluya yakalanan futbolcular
Kentte aniden bastıran dolu yağışı, yeşil sahadaki futbol maçına engel oldu.
- 30.05.2022 - 09:20
Bursa'da dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur yerini bir süre sonra doluya bıraktı.
Halı sahada futbol oynayan oyuncular dolu nedeniyle zor anlar yaşadı.
Maçı durduran dolu
İHA'nın haberine göre; amatör lig maçına bir süre ara verildi. Dolunun durmasıyla birlikte maç kaldığı yerden devam etti.
Yaşanan o anlar ise kameralara yansıdı.