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    Bursa'da etiket ihlali yapan 9 zincir market şubesine ceza

    İnegöl'de, 3 farklı zincir marketin toplam 9 şubesi, etiket ihlali yaptıkları gerekçesiyle 3 gün faaliyet durdurma cezası verilerek mühürlendi.
    • 02.01.2023 - 14:41
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    Bursa'da etiket ihlali yapan 9 zincir market şubesine ceza

    Türkiye genelinde faaliyet gösteren zincir marketlerin tedarikçilerle birlikte tekel oluşturarak karlılıklarını artırdıkları gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

    Bu kapsamda yüklü para cezasına çarptırılan firma ve marketlere yönelik denetim devam ediyor.

    DHA'nın haberine göre Bursa’da İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan 3 farklı zincir marketin 9 şubesinde etiket ihlali yapıldığı yönünde ihbar aldı.

    Ekipler, İnegöl Belediyesi Encümen Meclisi kararıyla marketlerde denetim gerçekleştirdi.

    9 şube 3 günlüğüne kapatıldı

    Bazı ürünlerin raftaki fiyatıyla kasada okutulan fiyatının farklı olduğu tespit edildi.

    Daha önce aynı maddeden dolayı 3 kez uyarı cezası uygulandığı belirtilen marketlerin bu kez 3 gün süreyle faaliyetleri durduruldu.

    İş yerleri, zabıta görevlileri tarafından mühürlendi.

    Bursa da etiket ihlali yapan 9 zincir market şubesine ceza #1

    Bursa da etiket ihlali yapan 9 zincir market şubesine ceza #2

    Bursa da etiket ihlali yapan 9 zincir market şubesine ceza #3

    Bursa da etiket ihlali yapan 9 zincir market şubesine ceza #4


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