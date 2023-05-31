Bursa'da ev sahibi 2 çocuk annesine fahiş zamla evden çıkarttı 3 yıl önce eşinden boşanan 2 çocuk sahibi anne, hastalıkla uğraşırken, bir yandan da evsiz kalırken 2 bin lira olan kirasını 15 bin liraya çıkaran ev sahibi, anneyi ve çocuklarını mahkeme kararıyla kapı dışarı etti.

İHA

Türkiye'nin en büyük sorunları arasında fahiş kira zammı geliyor.

Son günlerde konuya ilişkin yeni yasa düzenlemeleri yapılırken ev sahiplerinin yüzde yüz üstü zam haberleri ise her geçen gün artıyor.

Bursa'da Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi’nde bir sitede oturan 2 çocuk annesi 39 yaşındaki Asiye Boyraz bir süredir kan kanseri şüphesiyle hastanede tedavi görüyor.

Kirayı 15 bin liraya yükseltti

Bu nedenle çalışamadığı ve biriken borçlarından dolayı ödemekte zorluk çektiği 2 bin lira olan kirası, ev sahibi N.S. tarafından 15 bin liraya yükseltildi.

Mahkemelik oldular

Ev sahibi bununla da yetinmeyip Boyraz’ı evden çıkarmak için mahkemeye verdi.

Boyraz ise olanlardan habersiz kendisine ulaşması gereken tebligatın komşusuna gittiğini iddia etti.

Evine haciz geldi

Kendisine ulaşmadığı tebligat dolasıyla itiraz süresi geçen anne, 15 gün sonra kendisine gelen haciz kararıyla şoka uğradı.

Evden çıkmak zorunda kalan Asiye Boyraz, 4 ve 5 yaşlarındaki iki çocuğu başlarını eşyalarını toplarken, başlarını sokacak bir ev arıyor.

"Çadır bulsam orada da kalırım"

Yetkililerden sesinin duymasını isteyen Boyraz, "Biz şimdi nerede kalacağız, çadır bulsam orada da kalırım. Çocuklarım ve ben mağdur kaldık." diye konuştu.